SORTEO | Diario Panorama te lleva al Festival Añoranza Santiagueña: enterate cómo participar

El evento se realizará el sábado 7 y domingo 8 de febrero en el Nodo Tecnológico y reunirá a grandes referentes del folclore, el rock y el cuarteto.

Hoy 10:29

Diario Panorama sortea entradas para el Festival Añoranza Santiagueña, uno de los eventos culturales más esperados del verano, que se llevará a cabo el sábado 7 y domingo 8 de febrero en el Nodo Tecnológico, con una grilla de primer nivel y fuerte protagonismo de artistas santiagueños.

El festival propone dos noches para celebrar la identidad cultural de la provincia, con música, danza y expresiones que representan el ADN de la Madre de Ciudades. En ese marco, Diario Panorama pone en juego entradas para que sus seguidores puedan vivir el festival en vivo.

Dos noches de grandes artistas

La jornada del sábado 7 contará con las presentaciones de Peteco Carabajal, Horacio Banegas, Orellana Lucca, El Vislumbre del Esteko, Estelares, Valeria Facelli, Demi Carabajal, Juanjo Abregú, Lucas Cáceres y Los Bonys, en una noche pensada para el canto popular y la fiesta colectiva.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

El domingo 8, en tanto, subirán al escenario Raly Barrionuevo, La Pepa Brizuela, Dúo Coplanacu, Néstor Garnica, Roxana Carabajal, Arcanos del Desierto, Marcelo Toledo, Manolo Herrera, Las Sachaguitarras, Saltral y Sencillito, con una propuesta cargada de emoción y tradición.

Si bien el eje del festival es el folklore, esta edición también suma otros géneros como el rock y el cuarteto, ampliando la experiencia cultural y convocando a distintos públicos.

Cómo participar del sorteo

Para participar del sorteo de entradas de Diario Panorama, los interesados deberán ingresar a la cuenta oficial de Facebook de El Portal Líder en Información y seguir los pasos indicados en la publicación del sorteo.

El Festival Añoranza Santiagueña se realizará en el Nodo Tecnológico, un espacio que ofrece todas las comodidades, incluido sector VIP. Además del sorteo, las entradas pueden adquirirse en Pago Donde Nací, Coffee 24 y Entradaweb.com.