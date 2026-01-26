El ejército israelí halló los restos de Ran Gvili, el último rehén en Gaza

Fue encontrado en el norte de Gaza, en una zona bajo control israelí. Los restos de Gvili serán devueltos a su familia para su entierro.

Este lunes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) encontraron los restos del último rehén israelí, el sargento mayor Ran Gvili, en el norte de Gaza.

La identidad de Gvili fue confirmada por el Instituto Nacional de Medicina Forense, asesores rabínicos, la policía y las FDI. Y será devuelto a su familia para su entierro.

Según informaron las FDI el domingo por la noche, durante el fin de semana se iniciaron una serie de operaciones clandestinas para acercarse a la posible ubicación de Gvili.

Las FDI sospechaban que Gvili estaba enterrado en dos o tres lugares, pero información de inteligencia reciente indicaba que estaba enterrado en un cementerio musulmán en la zona de Shejaiay Darah-Tuffah, al norte de Gaza, en el lado israelí de la línea amarilla.

Las FDI afirmaron que la información obtenida sobre los restos de Gvili no provenía directamente de Hamas.

Al mismo tiempo, las FDI afirmaron que Hamas, o los mediadores qataríes, fueron consultados sobre esta información y creyeron que podría ser correcta.

Fuentes de las FDI insinuaron que la información reciente de Hamas sobre dónde podría haber sido enterrado Gvili podría haber sido una desviación.

Además, fuentes de las FDI insinuaron que la Yihad Islámica Palestina podría haber enterrado a Gvili en el cementerio, pensando incorrectamente que era uno de sus propios combatientes o, al menos, palestino.

Alrededor de las 7:15 p.m., las FDI habían dicho que la búsqueda podría completarse en un periodo de horas o podría tomar varios días.

Si las FDI no hubieran encontrado el cuerpo de Gvili en este lugar, estaban preparadas para explorar el otro par de posibilidades.

Además, las FDI han tenido información sobre esta ubicación durante un periodo de tiempo significativo, pero solo la evidencia adicional obtenida durante las operaciones clandestinas del fin de semana allanó el camino para decidir que este lugar realmente podría ser el sitio correcto.

Junto con el gran número de tropas de reserva y de servicio obligatorio de las FDI, y fuerzas de unidades de ingeniería, el equipo de las FDI en el terreno también ha contado con asesores rabínicos y un dentista para intentar ayudar a identificar y confirmar rápidamente sus restos.

Gvili fue asesinado el 7 de octubre y luego su cuerpo fue llevado a Gaza.

El fin del saga del retorno de rehenes

Su regreso marca el fin de la saga del retorno de todos los rehenes, vivos y fallecidos, tomados por Hamas el 7 de octubre.

El 7 de octubre de 2023 Hamas ejecutó uno de los mayores atentados que Israel sufrió en toda su historia.

El ataque sorpresa comenzó temprano en la mañana con una andanada de al menos 5000 cohetes contra Israel y con varias oleadas de incursiones hacia su territorio.

Los milicianos palestinos traspasaron la barrera Gaza-Israel, atacaron y capturaron bases militares y masacraron a civiles en las comunidades israelíes vecinas, principalmente kibutz, así como en un festival de música electrónica.

Los milicianos también tomaron como rehenes tanto a soldados como a civiles, incluidos mujeres y niños, a los que trasladaron a la Franja de Gaza.

El ataque supuso para Israel la muerte de 1195 personas (766 civiles, de los que 36 eran menores, y 373 militares) y la captura de 251 más, que fueron llevadas a la Franja de Gaza.

La devolución de todos los rehenes era la condición para dar por terminada la fase 1 del acuerdo de paz que Estados Unidos impulsó entre Hamas e Israel. Esa primera fase preveía, el fin de los combates, el repliegue del ejército israelí hacia una franja de territorio en Gaza, conocida como zona amarilla, y la entrega de los rehenes.

Ahora debería comenzar la fase II del acuerdo.

Entre los términos del acuerdo de cese al fuego de 20 puntos impulsado por la Administración Trump en octubre de 2025, la Franja de Gaza será gobernada en una segunda fase por un comité tecnocrático palestino integrado por 15 miembros, que estarán bajo la supervisión de una denominada “Junta de Paz”, presidida por el propio Trump.

Israel también se comprometió a abrir el paso de Rafah que une el territorio de Gaza con Egipto.