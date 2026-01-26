Bombazo de Boca en el mercado de pases: Ascacíbar está a un paso de convertirse en refuerzo

El Xeneize se acercó a las pretensiones de Estudiantes con una nueva oferta y se encaminan las negociaciones.

Hoy 12:32

La lesión de Rodrigo Battaglia obligó a Boca Juniors a mover fichas con rapidez en el mercado de pases y el apuntado es Santiago Ascacíbar. El Xeneize avanzó fuerte en las últimas horas y está cerca de llegar a un acuerdo con Estudiantes, con el futbolista ya arreglado de palabra en lo contractual.

En la antesala del triunfo ante Deportivo Riestra, la dirigencia azul y oro envió una nueva oferta a La Plata, que se acercó a las pretensiones del Pincha, fijadas en siete millones de dólares tras la reunión cara a cara del viernes, posterior al empate con Independiente.

Si bien el primer contacto formal no había conformado a Estudiantes, en La Ribera ajustaron los números y mejoraron la propuesta por el 80% del pase del mediocampista, capitán y pieza clave del equipo de Eduardo Domínguez, quien cuenta con aval institucional para iniciar un nuevo desafío.

La búsqueda de un volante dinámico, con llegada al área y un perfil más ofensivo, viene de arrastre en Boca. Sin embargo, la lesión en el tendón de Aquiles de Battaglia, que será operado, terminó de acelerar una negociación que pasó a ser prioritaria.

De ambos lados hay predisposición para cerrar la transferencia y no se descarta que el acuerdo se resuelva en las próximas horas, incluso antes del cruce del miércoles entre Boca y Estudiantes. En el búnker xeneize crece el optimismo para que el mediocampista de 28 años se ponga la camiseta azul y oro.

Ascacíbar fue titular el viernes en el empate 1-1 del Pincha ante Independiente y, tras el encuentro, se lo vio muy emocionado en la zona de vestuarios, un gesto que fue interpretado como una posible despedida.

En paralelo, Boca y Estudiantes también mantienen conversaciones por Brian Aguirre. A pedido de Domínguez, ante la inminente salida de Edwin Cetré, su pase avanza por un carril independiente: sería a préstamo, con opción de compra por el 80% de la ficha.