Dolor de cabeza para Úbeda: Velasco se lesionó la rodilla y Boca lo pierde por dos meses

Los estudios clínicos confirmaron que el volante sufrió un esguince importante. Herrera y Janson, que salieron tocados, estarían en condiciones de jugar ante Estudiantes.

Hoy 14:31

Boca arrancó el Torneo Apertura con un triunfo en La Bombonera ante Riestra, en un partido sin grandes luces pero con presencia y convicción. La victoria dejó, sin embargo, varias novedades en el plano físico: se confirmó que Rodrigo Battaglia deberá ser operado, mientras que Alan Velasco sufrió un esguince en la rodilla izquierda. En contrapartida, Ánder Herrera y Lucas Janson, quienes también pidieron el cambio, están en condiciones y podrían ser titulares frente a Estudiantes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La lesión de Velasco pasó inadvertida en el momento. Su salida por Brian Aguirre no generó sorpresa, ya que el ex-Independiente no había logrado gravitar. Pero en el banco se lo vio con hielo y se encendieron las alarmas. Tras los estudios realizados, se confirmó un esguince importante que lo mantendrá fuera de las canchas cerca de dos meses, perdiéndose el primer tramo del año.

En Boca serán cautos con su recuperación, sobre todo por el antecedente de rotura de ligamentos que sufrió en 2024. La buena noticia es que no se repitió aquella grave lesión. Pensando en el cruce ante el Pincha, el Xeneize aún no tiene un reemplazante definido: con Ángel Romero a la espera y Carlos Palacios lesionado, Kevin Zenón aparece como la alternativa más viable.

Quien también generó preocupación fue Ánder Herrera. Tras el gol de Lautaro di Lollo, el español pidió el cambio con gestos evidentes y los hinchas temieron lo peor. Sin embargo, su salida fue solo por cansancio. Más allá de una molestia menor en la cintura, no sería nada grave y el cuerpo técnico confía en tenerlo disponible, evaluando si dosifica minutos por el calendario.

Antes había salido Lucas Janson, reemplazado por Íker Zufiaurre. El delantero sintió una molestia en la pantorrilla, según confirmó Claudio Úbeda en conferencia. El DT valoró su esfuerzo y profesionalismo, destacando el trabajo táctico que realizó ante los centrales rivales.

Originalmente cuarto ‘9’ del plantel, las lesiones de Edinson Cavani (lumbalgia), Milton Giménez (pubalgia) y Miguel Merentiel (desgarro) lo llevaron a ser titular en el debut. Con ese panorama, Boca seguirá de cerca su evolución: si responde bien, Janson volvería a ser titular el miércoles frente a Estudiantes.