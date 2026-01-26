Ingresar
Una llovizna sorprendió a Santiago del Estero y provocó un descenso de la temperatura

Pasadas las 16.30 comenzó a llover en diferentes puntos de la Capital.

Hoy 17:03
lluvia

Una fuerte llovizna se desató durante la tarde de este lunes en la ciudad de Santiago del Estero y generó descenso de la temperatura, en línea con lo que había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El cambio en las condiciones climáticas se hizo sentir en distintos puntos de la Capital.

La precipitación comenzó alrededor de las 16.30 y trajo alivio tras una jornada de calor y ambiente pesado. La llovizna, si bien no fue intensa, alcanzó a varios barrios.

En cuanto a los registros térmicos, tras la llegada de la lluvia, la temperatura descendió y se ubicó en los 27 grados centígrados. Desde el SMN no descartan que continúe la inestabilidad durante las próximas horas.

