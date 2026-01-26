Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ENE 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Vélez y Talleres se ven las caras buscando confirmar sus buenos arranques

El Fortín y la T vienen de ganar en la primera fecha, y buscarán un nuevo triunfo en el José Amalfitani.

Hoy 06:07

Vélez y Talleres se enfrentarán este martes desde las 17:45 en el Estadio José Amalfitani, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos llegan con confianza tras ganar en sus debuts y buscarán mantener el puntaje ideal en el campeonato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Fortín, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, viene de lograr un triunfo agónico en Córdoba frente a Instituto. Cuando el empate parecía sellado, Tobías Andrada marcó el 1-0 a los 91 minutos y le dio tres puntos clave al conjunto de Liniers. En paralelo, el cuerpo técnico sigue de cerca la situación de Maher Carrizo, quien negocia su continuidad ante el interés del Midtjylland de Dinamarca.

Del otro lado, Talleres arrancó el 2026 con una sonrisa tras imponerse 2-1 a Newell’s como local. Los goles de Ronaldo Martínez, reciente refuerzo, y Valentín Depietri encaminaron una victoria importante para la T, que busca dejar atrás la mala temporada pasada, en la que luchó por evitar el descenso hasta el final. Walter Núñez descontó sobre el cierre para la Lepra.

Con realidades similares y ambiciones altas, el cruce en Liniers promete intensidad y buen ritmo, con dos equipos que quieren ratificar lo hecho en la primera fecha.

Datos del partido
Hora: 17:45
TV: ESPN Premium
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Salomé Di Iorio
Estadio: José Amalfitani

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Vélez Sarsfield Club Atlético Talleres de Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Homicidio del barrio Centenario: buscan una familia para la perra que quedó desamparada por la detención de su dueño
  3. 3. Tal como estaba previsto, una fuerte lluvia cayó en Santiago del Estero: cómo seguirá el tiempo este martes 27 de enero del 2026
  4. 4. Tras una persecución, detuvieron en Añatuya a un peligroso delincuente con frondoso prontuario
  5. 5. Milei recorrió Mar del Plata con militantes y defendió su gestión: “Vamos a tener leyes de un país razonable”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT