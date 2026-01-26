Vélez y Talleres se ven las caras buscando confirmar sus buenos arranques

El Fortín y la T vienen de ganar en la primera fecha, y buscarán un nuevo triunfo en el José Amalfitani.

Hoy 06:07

Vélez y Talleres se enfrentarán este martes desde las 17:45 en el Estadio José Amalfitani, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos llegan con confianza tras ganar en sus debuts y buscarán mantener el puntaje ideal en el campeonato.

El Fortín, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, viene de lograr un triunfo agónico en Córdoba frente a Instituto. Cuando el empate parecía sellado, Tobías Andrada marcó el 1-0 a los 91 minutos y le dio tres puntos clave al conjunto de Liniers. En paralelo, el cuerpo técnico sigue de cerca la situación de Maher Carrizo, quien negocia su continuidad ante el interés del Midtjylland de Dinamarca.

Del otro lado, Talleres arrancó el 2026 con una sonrisa tras imponerse 2-1 a Newell’s como local. Los goles de Ronaldo Martínez, reciente refuerzo, y Valentín Depietri encaminaron una victoria importante para la T, que busca dejar atrás la mala temporada pasada, en la que luchó por evitar el descenso hasta el final. Walter Núñez descontó sobre el cierre para la Lepra.

Con realidades similares y ambiciones altas, el cruce en Liniers promete intensidad y buen ritmo, con dos equipos que quieren ratificar lo hecho en la primera fecha.

Datos del partido

Hora: 17:45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: José Amalfitani