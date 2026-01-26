Ganá entradas para el Carnaval Épico: Diario Panorama sortea 20 kits completos

El sorteo se realiza por Facebook e Instagram y los ganadores podrán vivir el gran carnaval de este domingo en el predio de Judiciales, con shows y el sorteo de un auto 0 km.

Hoy 22:13

Se viene uno de los eventos más esperados del verano y Diario Panorama lanza un gran sorteo para que nadie se quede afuera del Carnaval Épico, que se realizará este domingo 1 de febrero en el predio de Judiciales del Parque Aguirre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En total, se sortearán 20 kits completos:

• 10 ganadores por Facebook

• 10 ganadores por Instagram

Cada ganador se llevará entrada + remera + gorra, para vivir una noche a puro ritmo, fiesta y emoción.

Cómo participar del sorteo

Para participar por Facebook, tenés que cumplir estos pasos:

• Seguir la cuenta de Diario Panorama

• Darle like al posteo del sorteo

• Mencionar a tus amigos en los comentarios

• Compartir la publicación para tener más chances

Para participar por Instagram:

• Seguir la cuenta de Diario Panorama

• Darle like al posteo

• Mencionar a tus amigos

• Compartir la publicación en tus historias para sumar más chances

Cumpliendo estos simples pasos, ya estás participando por tu kit para el Carnaval Épico.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

El carnaval del que todos van a hablar

El Carnaval Épico se perfila como una de las propuestas más fuertes del verano santiagueño. La cita será el domingo 1 de febrero, con apertura de puertas a las 18 horas, en el predio de Judiciales del Parque Aguirre.

La grilla artística contará con figuras de primer nivel como Nico, The La Planta, Rocío Quiroz, Román El Original y el gran cierre de Los Bonys, referentes indiscutidos de la guaracha santiagueña.

Además de los shows en vivo, el evento tendrá un atractivo especial: con la entrada se participa del sorteo de un auto 0 km, convirtiendo a Carnaval Épico en el verdadero premio del verano.

La cuenta regresiva ya empezó. Participá del sorteo, seguí las consignas y preparate para vivir una noche épica, llena de música, fiesta y sorpresas.