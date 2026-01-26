Ganá entradas para el Carnaval Épico: Diario Panorama sortea 20 kits completos

El sorteo se realiza por Facebook e Instagram y los ganadores podrán vivir el gran carnaval de este domingo en el predio de Judiciales, con shows y el sorteo de un auto 0 km.
Se viene uno de los eventos más esperados del verano y Diario Panorama lanza un gran sorteo para que nadie se quede afuera del Carnaval Épico, que se realizará este domingo 1 de febrero en el predio de Judiciales del Parque Aguirre.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
En total, se sortearán 20 kits completos:
• 10 ganadores por Facebook
• 10 ganadores por Instagram
Cada ganador se llevará entrada + remera + gorra, para vivir una noche a puro ritmo, fiesta y emoción.
Cómo participar del sorteo
Para participar por Facebook, tenés que cumplir estos pasos:
• Seguir la cuenta de Diario Panorama
• Darle like al posteo del sorteo
• Mencionar a tus amigos en los comentarios
• Compartir la publicación para tener más chances
Para participar por Instagram:
• Seguir la cuenta de Diario Panorama
• Darle like al posteo
• Mencionar a tus amigos
• Compartir la publicación en tus historias para sumar más chances
Cumpliendo estos simples pasos, ya estás participando por tu kit para el Carnaval Épico.
Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
El carnaval del que todos van a hablar
El Carnaval Épico se perfila como una de las propuestas más fuertes del verano santiagueño. La cita será el domingo 1 de febrero, con apertura de puertas a las 18 horas, en el predio de Judiciales del Parque Aguirre.
La grilla artística contará con figuras de primer nivel como Nico, The La Planta, Rocío Quiroz, Román El Original y el gran cierre de Los Bonys, referentes indiscutidos de la guaracha santiagueña.
Además de los shows en vivo, el evento tendrá un atractivo especial: con la entrada se participa del sorteo de un auto 0 km, convirtiendo a Carnaval Épico en el verdadero premio del verano.
La cuenta regresiva ya empezó. Participá del sorteo, seguí las consignas y preparate para vivir una noche épica, llena de música, fiesta y sorpresas.