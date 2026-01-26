Buscan una familia para Pauli, la perra que quedó desamparada tras la detención de su dueño por un homicidio en barrio Centenario

Pauli quedó sin hogar luego de que su dueño fuera detenido, acusado de un homicidio ocurrido en el barrio Centenario. Mientras avanza la investigación, una proteccionista la cuida de forma provisoria y pide ayuda urgente para encontrarle una familia responsable.

Hoy 22:34

Un trágico hecho ocurrido el pasado domingo en el barrio Centenario dejó, además de una víctima fatal, una consecuencia silenciosa que hoy moviliza a proteccionistas y vecinos: Pauli, una perra que quedó sin hogar luego de que su dueño fuera detenido, acusado de ser el autor de un homicidio.

El crimen se registró en la esquina de Pringles y Güemes, donde fue hallado sin vida Alejandro Ordoñez. Por el hecho permanece detenido Federico Martín, vecino del barrio, sospechado de haber protagonizado la violenta agresión que terminó con la muerte del hombre.

En medio del conmocionante episodio, Micaela, proteccionista animal y vecina de ambos, contó a Noticiero 7 la situación que atraviesa Pauli, la perra de Martín, que quedó completamente desamparada tras su detención.

“Para Federico, Pauli era como una hija. La cuidaba, la quería y siempre estaba pendiente de ella”, relató la joven. Ante la ausencia de su dueño, fue Micaela quien decidió hacerse cargo de manera provisoria del animal, pero advirtió que no puede tenerla por mucho tiempo.

“En este momento la tengo yo, pero este miércoles tengo que viajar y no tengo con quién dejarla. Por eso estamos buscando urgente una familia que quiera adoptarla y darle el amor y la estabilidad que necesita”, explicó.

Quienes puedan y quieran brindarle un hogar responsable a Pauli pueden comunicarse con Micaela al 3855930777.

El trasfondo del crimen en barrio Centenario

En su testimonio, Micaela también se refirió al contexto previo al homicidio y señaló que la relación entre Alejandro Ordoñez y Federico Martín era sumamente conflictiva desde hacía mucho tiempo.

“Discutían seguido y se habían amenazado de muerte. Pero jamás imaginamos que esto iba a terminar así”, sostuvo.

Según relató, durante la madrugada del domingo ambos protagonizaron un violento enfrentamiento, en el que Ordoñez habría golpeado a Martín con un hierro en la cabeza, provocándole una grave lesión. Federico fue trasladado al Hospital Regional, donde recibió varios puntos de sutura.

“Después de que lo atendieron, volvió al barrio y fue a buscar a Ordoñez. Imagino que buscando revancha por lo que había pasado antes”, señaló la proteccionista.

Horas más tarde, Ordoñez fue encontrado sin vida y Martín quedó detenido, acusado de ser el autor del homicidio.

Un pedido urgente por Pauli

Mientras la causa judicial avanza, Pauli espera. Hoy se encuentra a resguardo, pero necesita con urgencia una familia que la adopte, la cuide y le permita comenzar de nuevo, lejos de un hecho que la dejó sin su referente afectivo.