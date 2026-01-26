Inocencia fiscal: CAME le pidió al Gobierno que reduzca los montos de las multas a las pymes

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa solicitó una reducción porcentual de las sanciones económicas por no presentar documentación en tiempo y forma.

Hoy 22:45

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al gobierno de Javier Milei que reduzca el monto de las multas fijado para las pequeñas y medianas empresas por incumplir con los plazos de presentación de las declaraciones juradas en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal.

La nueva normativa fijó una actualización de las cifras superiores al 100.000 por ciento. “Es nuestra intención destacar el alto perjuicio que ello puede provocar en una empresa Pyme”, advirtieron sobre el porcentaje del incremento. La carta de CAME al ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se establezcan normas complementarias a fines de reducir porcentualmente los importes de las sanciones previstas, teniendo en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes.

“En consonancia con observaciones y consideraciones previamente presentadas al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y con el objetivo de preservar al entramado pyme federal y promover su desarrollo, CAME envió al titular de la cartera económica una propuesta para que, a través de sus facultades, instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a dictar normas complementarias que morigeren la incidencia de las multas previstas en la llamada Ley de Inocencia Fiscal, a través de una reducción porcentual de los importes“, explicaron desde la entidad empresarial.

En tal sentido, plantearon que el esquema se divida de la siguiente manera:

Micro empresa y persona humana (que no califique como “gran contribuyente individual”): 90%

Pequeña Empresa: 70%

Mediana Empresa Tramo I: 40%

Mediana Empresa Tramo II: 20%

Multas automáticas

A fines de diciembre, CAME ya había advertido por las multas automáticas. Incluso había sugerido al Palacio de Hacienda a que autorice al contribuyente a solicitar un plazo mayor para la presentación de la declaración jurada, “a través de una Presentación Digital en la que detalle cuáles son las razones de su requerimiento, exceptuándolo del vencimiento del recordatorio para aplicar la multa prevista en la Ley”.

Por su parte, Caputo había indicado antes de la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal que los contribuyentes que no cumplan con la presentación de declaraciones juradas en tiempo y forma no recibirán una multa automática. Según explicó, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) primero notificará a quienes registren incumplimientos para que regularicen su situación antes de imponer una penalidad monetaria.

“Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido: en cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la DDJJ, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles. ⁠Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa", definió Caputo en su cuenta oficial de X.