La verdura que recomiendan los nutricionistas por su poderoso efecto antiinflamatorio

Se destaca por su alto contenido de sulforafano, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Varias son las verduras y frutas cuyo poder antiinflamatorio es conocido y por eso los especialistas recomiendan incluirlas en las comidas diarias, pero hay una que sería de las más importantes a la hora de hablar del tema y se trata del brócoli. Si bien es posible pensar que es un alimento inflamatorio porque genera gases, lo cierto es que se trata de una de las verduras con mayores propiedades antiinflamatorias.

Así lo indicó la nutricionista española Sandra Moñino, quien señaló que el secreto del brócoli está en su contenido de sulforafano, un antioxidante y antiinflamatorio natural, a la vez que dijo que, más allá de reducir la inflamación, esta sustancia contiene otros relevantes beneficios, como:

Retrasar el envejecimiento.

Mejorar la resistencia a la insulina.

Eliminar toxinas y metales pesados del cuerpo.

Según indica la Fundación Española de Nutrición (FEN), el brócoli tiene una gran importancia desde el punto de vista nutricional, ya que contiene una elevada cantidad de fibra, minerales y vitaminas, a la vez que es una buena fuente de vitamina C (aunque una parte considerable de la misma puede perderse durante el proceso de cocción) y folatos (nutrientes del complejo de la vitamina B).