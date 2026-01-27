Ingresar
La verdura que recomiendan los nutricionistas por su poderoso efecto antiinflamatorio

Se destaca por su alto contenido de sulforafano, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Hoy 09:14

Varias son las verduras y frutas cuyo poder antiinflamatorio es conocido y por eso los especialistas recomiendan incluirlas en las comidas diarias, pero hay una que sería de las más importantes a la hora de hablar del tema y se trata del brócoli. Si bien es posible pensar que es un alimento inflamatorio porque genera gases, lo cierto es que se trata de una de las verduras con mayores propiedades antiinflamatorias.

Así lo indicó la nutricionista española Sandra Moñino, quien señaló que el secreto del brócoli está en su contenido de sulforafano, un antioxidante y antiinflamatorio natural, a la vez que dijo que, más allá de reducir la inflamación, esta sustancia contiene otros relevantes beneficios, como:

  • Retrasar el envejecimiento.
  • Mejorar la resistencia a la insulina.
  • Eliminar toxinas y metales pesados del cuerpo.

Según indica la Fundación Española de Nutrición (FEN), el brócoli tiene una gran importancia desde el punto de vista nutricional, ya que contiene una elevada cantidad de fibra, minerales y vitaminas, a la vez que es una buena fuente de vitamina C (aunque una parte considerable de la misma puede perderse durante el proceso de cocción) y folatos (nutrientes del complejo de la vitamina B).

Una ración de 200 gramos aporta casi el doble de las ingestas recomendadas de vitamina C y la cuarta parte de las ingestas recomendadas de folatos para un hombre y una mujer de 20 a 39 años con actividad física moderada, señaló el informe de la FEN, mientras que añadió que el brócoli es fuente de potasio, contribuyendo al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos.

Más allá de su aporte en nutrientes, el brócoli se destaca por la presencia de sustancias fitoquímicas bioactivas que contienen azufre, lo que le confiere propiedades antimicrobianas e insecticidas, además de ser responsable de su fuerte olor al cocerlo.

En tanto, los expertos aconsejan el consumo diario de frutas y verduras, ricas en antioxidantes y algunos alimentos que ayudan a reducir la inflamación son:

  • Semillas de lino: poseen una gran cantidad de lípidos de buena calidad que favorece la digestión. Entre sus propiedades nutricionales, destacan su rica aportación en grasas omega 3, potentes antiinflamatorios naturales.
  • Frutos rojos: alivian la retención de líquido, además de que son unos alimentos ricos en antioxidantes. En concreto, de antocianinas, ácido elágico y resveratrol.
  • Palta: contiene una buena cantidad de grasas saludables, que son antiinflamatorias, sobre todo en el estómago.
  • Banana: si la hinchazón del abdomen proviene de una retención de líquidos, la banana es un gran aliado, pues se trata de un alimento rico en potasio y fibra insoluble, la cual mejora el tránsito intestinal.
  • Kiwi: contiene una enzima llamada actidina, que favorece la digestión de las proteínas, un nutriente cuyo consumo excesivo puede traducirse más tarde en una inflamación del abdomen.

