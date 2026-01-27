La verdura que recomiendan los nutricionistas por su poderoso efecto antiinflamatorio

Una ración de 200 gramos aporta casi el doble de las ingestas recomendadas de vitamina C y la cuarta parte de las ingestas recomendadas de folatos para un hombre y una mujer de 20 a 39 años con actividad física moderada, señaló el informe de la FEN, mientras que añadió que el brócoli es fuente de potasio, contribuyendo al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos.
Más allá de su aporte en nutrientes, el brócoli se destaca por la presencia de sustancias fitoquímicas bioactivas que contienen azufre, lo que le confiere propiedades antimicrobianas e insecticidas, además de ser responsable de su fuerte olor al cocerlo.
En tanto, los expertos aconsejan el consumo diario de frutas y verduras, ricas en antioxidantes y algunos alimentos que ayudan a reducir la inflamación son:
- Semillas de lino: poseen una gran cantidad de lípidos de buena calidad que favorece la digestión. Entre sus propiedades nutricionales, destacan su rica aportación en grasas omega 3, potentes antiinflamatorios naturales.
- Frutos rojos: alivian la retención de líquido, además de que son unos alimentos ricos en antioxidantes. En concreto, de antocianinas, ácido elágico y resveratrol.
- Palta: contiene una buena cantidad de grasas saludables, que son antiinflamatorias, sobre todo en el estómago.
- Banana: si la hinchazón del abdomen proviene de una retención de líquidos, la banana es un gran aliado, pues se trata de un alimento rico en potasio y fibra insoluble, la cual mejora el tránsito intestinal.
- Kiwi: contiene una enzima llamada actidina, que favorece la digestión de las proteínas, un nutriente cuyo consumo excesivo puede traducirse más tarde en una inflamación del abdomen.