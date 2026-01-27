Central Córdoba le sopló un refuerzo a Independiente y suma a Michael Santos

El delantero uruguayo había sido tentado por el Rojo, pero finalmente llegó a un acuerdo con el Ferroviario.

Hoy 16:17

Michael Santos está a un paso de convertirse en refuerzo de Central Córdoba. El delantero uruguayo, proveniente de Vélez, tiene todo acordado con la dirigencia del Ferroviario y se sumará al plantel que conduce Lucas Pusineri de cara a lo que viene.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La llegada del atacante se dio en medio del interés de Independiente, ya que el técnico Gustavo Quinteros había solicitado la incorporación de otro número 9. El principal apuntado era Santos, quien veía con buenos ojos salir del Fortín y mudarse a Avellaneda, pero la aparición del conjunto santiagueño terminó inclinando la balanza.

De esta manera, Central Córdoba se movió con rapidez en el mercado y logró asegurarse a un delantero de experiencia, ganándole la pulseada a un rival directo del fútbol argentino y fortaleciendo una zona clave del equipo.

Además, la jornada de anuncios fue completa para el Ferroviario, que también confirmó la llegada de Alan Laprida, delantero que arriba a préstamo desde Independiente. Con estas incorporaciones, Pusineri suma variantes importantes en ataque y continúa armando un plantel competitivo para afrontar los próximos desafíos.