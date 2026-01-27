Allanamiento en el barrio La Católica: secuestran un revólver y detienen a un joven de 19 años

En el marco de una investigación por enfrentamientos entre bandas antagónicas, personal policial concretó un allanamiento en el barrio La Católica, donde se logró el secuestro de un arma de fuego y la detención de un joven de 19 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Mateo Pereyra y Fraternidad, en la zona sur de la ciudad capital, en cumplimiento de un oficio judicial ordenado por la jueza de Control y Garantías, con intervención de la Fiscalía.

Al llegar al domicilio, los efectivos fueron atendidos por una mujer que autorizó el ingreso del personal policial. En el interior de la vivienda se constató la presencia de un joven de 19 años, quien se encontraba en su habitación al momento del procedimiento.

Durante la inspección del inmueble, los uniformados divisaron un arma de fuego, por lo que se procedió de inmediato a la aprehensión del joven y se dio intervención a la División Criminalística.

Tras las pericias de rigor, se determinó que el arma secuestrada era un revólver calibre 22, marca Cold, con cinco cartuchos a bala marca Obres en su tambor. El elemento fue secuestrado y trasladado a sede policial.

El operativo fue realizado por personal de la Subcomisaría Costanera Sur, con apoyo de efectivos de la Brigada de la Comisaría 3ª y del Escuadrón Táctico Motorizado del Departamento 16.

Según se informó, el procedimiento está vinculado a hechos violentos registrados el pasado 25 de diciembre, donde varias personas resultaron heridas, y la investigación continúa con el objetivo de esclarecer los hechos y prevenir nuevos episodios de violencia en la zona.