“Pasó algo grave”: crecen las sospechas tras la separación de Facundo Arana y María Susini

En las últimas horas, una fuerte opinión de Fernanda Iglesias en Puro Show reavivó las especulaciones y sumó un manto de misterio a la ruptura.

Hoy 18:58

El actor brindó una breve conferencia de prensa en Mar del Plata, donde confirmó el final de la relación y pidió expresamente que no le hicieran preguntas. Visiblemente conmovido, agradeció el respeto de los periodistas y remarcó que se trata de una situación perteneciente al ámbito íntimo y familiar.

“Primero que nada agradecerles muchísimo por cómo trataron todo este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos”, expresó Arana. Luego agregó: “Es un tema súper íntimo, tratamos de dejarlo puertas adentro de casa”.

En ese mismo contacto, el artista destacó el presente de su familia: “Los chicos tienen salud, María tiene salud, y los chicos tienen una madre descomunalmente excepcional”. Antes de retirarse, hizo un pedido puntual: “Si puedo pedirles un favor muy especial es que no me pregunten más nada”.

Tras la emisión del testimonio en Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias lanzó una frase que sacudió al panel y rápidamente se viralizó. “No es tan difícil de explicar una separación… si estás tan nervioso, si te cuesta tanto hablar, es porque pasó algo más, algo que estás ocultando”, sostuvo.

Lejos de suavizar sus dichos, la periodista fue aún más directa: “Pasó algo grave, y tenés miedo. No es tan difícil”.

Aunque algunos de sus compañeros plantearon que podría tratarse de un desgaste propio de una relación tan extensa, Iglesias insistió con su postura: “No es un desgaste, pasó algo que ella está enojada. Está demasiado nervioso para explicar una separación”.

Mientras tanto, María Susini optó por el silencio. A pocas horas de que la noticia se conociera en LAM (América TV), la modelo fue vista en las playas de Mar del Plata practicando surf, una de sus actividades habituales.

Al notar la presencia de la prensa, evitó hacer declaraciones y se retiró del lugar por un acceso privado. “Alguien del balneario le avisó que estaba la prensa y la sacaron por el muelle privado”, relató el cronista del programa.

Así, entre nervios, silencio y teorías, la ruptura de una de las parejas más consolidadas del espectáculo argentino quedó envuelta en un clima de misterio que, por ahora, ni Facundo Arana ni María Susini parecen dispuestos a despejar.