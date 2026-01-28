Racing recibe a Rosario Central en Avellaneda con la urgencia de sumar por primera vez

La Academia y el Canalla se enfrentan este miércoles desde las 19 en el Cilindro, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, tras debutar con derrota y con la necesidad de reaccionar.

Hoy 13:03

Racing y Rosario Central chocarán este miércoles desde las 19:00 en el Cilindro de Avellaneda, por la segunda fecha del Apertura 2026. Ambos llegan golpeados luego de caer en sus estrenos y buscarán su primer triunfo en el torneo, en un cruce que promete intensidad y emociones fuertes.

La Academia viene de perder ante Gimnasia en El Bosque y necesita una rápida recuperación ante su gente. Tras la caída, Gustavo Costas fue claro: “Tengo mucha bronca, nos costó el partido. Tenemos que levantar la cabeza”. En las últimas horas, Damián Pizarro arribó al país y se convirtió en el tercer refuerzo, mientras que Marcos Rojo finalmente continuará en el club, una noticia clave para el armado defensivo.

Del otro lado, el Canalla también arrancó con el pie izquierdo: cayó 2-1 ante Belgrano en el Gigante de Arroyito, con un gol de Ángel Di María tras un penal polémico. Jorge Almirón sumará en los próximos días a Julián Fernández (a préstamo desde New York City) y a Pol Fernández, libre tras su paso por Godoy Cruz, ampliando un mercado que ya suma seis incorporaciones.

Con realidades similares y la necesidad compartida de ganar, Racing y Central se juegan más que tres puntos en Avellaneda. El Cilindro será escenario de un duelo clave para tomar aire y encaminar el arranque del campeonato.

Probable once de Racing

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez, Duván Vergara.

DT: Gustavo Costas.

Posible formación de Rosario Central

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sandez; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Jaminton Campaz; Ángel Di María, Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.