En vivo: Racing recibe a Rosario Central en Avellaneda con la urgencia de sumar por primera vez

Racing y Rosario Central chocarán este miércoles desde las 19:00 en el Cilindro de Avellaneda, por la segunda fecha del Apertura 2026. Ambos llegan golpeados luego de caer en sus estrenos y buscarán su primer triunfo en el torneo, en un cruce que promete intensidad y emociones fuertes.
