En vivo: Racing recibe a Rosario Central en Avellaneda con la urgencia de sumar por primera vez

La Academia y el Canalla se enfrentan este miércoles desde las 19 en el Cilindro, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, tras debutar con derrota y con la necesidad de reaccionar.

Hoy 20:40
Rosario Central Racing
Di María Rosario Central

Racing y Rosario Central chocarán este miércoles desde las 19:00 en el Cilindro de Avellaneda, por la segunda fecha del Apertura 2026. Ambos llegan golpeados luego de caer en sus estrenos y buscarán su primer triunfo en el torneo, en un cruce que promete intensidad y emociones fuertes.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Rosario Central Racing Club

