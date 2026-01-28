Con el objetivo de sumar su primer triunfo en el Apertura, Aldosivi y Barracas chocan en Mar del Plata

El Tiburón y el Guapo se miden este miércoles desde las 17 en el José María Minella, por la segunda fecha, con la necesidad compartida de sumar de a tres.

Hoy 13:12

Aldosivi y Barracas Central jugarán este miércoles desde las 17.00 en el Estadio José María Minella, por la segunda fecha del Torneo Apertura. El conjunto marplatense vuelve a presentarse ante su gente para recibir al Guapo, en un cruce que encuentra a ambos equipos sin victorias en el arranque del campeonato.

El Tiburón llega tras un mercado de pases muy movido luego de salvarse del descenso de manera épica. Se fueron 19 jugadores y llegaron 15 refuerzos, entre los que sobresalen Esteban Rolón y Axel Werner, manteniendo apenas 13 futbolistas del plantel que aseguró la permanencia. Pese a la lógica falta de adaptación, Aldosivi tuvo un debut positivo y rescató un empate sin goles ante Defensa y Justicia.

Barracas Central, en tanto, viene de caer por la mínima ante River en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, en un encuentro que dejó polémica por una mano de Gastón Campi en el área chica que bloqueó un remate de Fausto Vera con destino de gol. El equipo de Rubén Darío Insua, que en 2026 afrontará triple competencia por su clasificación a la Copa Sudamericana, podría sufrir una baja sensible: Kevin Jappert, seguido de cerca por el Torino de Italia.

Con realidades distintas pero el mismo objetivo, Aldosivi y Barracas Central buscarán romper el cero en victorias y empezar a acomodarse en el Apertura, en un duelo que promete ser intenso en Mar del Plata.