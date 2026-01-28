En vivo: con el objetivo de sumar su primer triunfo en el Apertura, Aldosivi y Barracas chocan en Mar del Plata

El Tiburón y el Guapo se miden este miércoles desde las 17 en el José María Minella, por la segunda fecha, con la necesidad compartida de sumar de a tres.
Aldosivi y Barracas Central jugarán este miércoles desde las 17.00 en el Estadio José María Minella, por la segunda fecha del Torneo Apertura. El conjunto marplatense vuelve a presentarse ante su gente para recibir al Guapo, en un cruce que encuentra a ambos equipos sin victorias en el arranque del campeonato.
