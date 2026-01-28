Ingresar
En vivo: Atlético de Madrid de los argentinos recibe a Bodo/Glimt con la ilusión intacta de la clasificación directa en Champions

El Colchonero juega desde las 17.00 en el Riyadh Air Metropolitano, por la fecha 8 de la fase liga con la calculadora en la mano y la obligación de ganar.

Hoy 16:05

Atlético de Madrid jugará este miércoles desde las 17:00, ante Bodo/Glimt, en el marco de la última fecha de la fase liga de la Champions League 2025/26. El equipo de Diego Simeone necesita un triunfo —si es posible abultado— y dependerá de otros resultados para meterse entre los primeros ocho, una chance compleja pero todavía vigente.

