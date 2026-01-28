Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 ENE 2026 | 0º
X
Somos Deporte

El Inter de Lautaro y el Borussia Dortmund, cara a cara por un lugar directo en octavos de Champions

Alemanes e italianos se enfrentan este miércoles desde las 17.00 en el Signal Iduna Park, por la fecha 8 de la fase liga con la clasificación directa en juego.

Hoy 13:38

Este miércoles se cierra la fase de liga de la Champions League 2025/26 y uno de los focos estará puesto en Dortmund, donde el Borussia Dortmund recibirá al Inter de Milán de Lautaro Martínez en un duelo decisivo de la Jornada 8. Ambos equipos necesitan ganar para meterse entre los primeros ocho y evitar el camino más largo de los Playoffs.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto alemán llega a este compromiso con sensaciones mixtas. En la Bundesliga viene de una contundente goleada ante Union Berlin, ratificando su fortaleza como local, aunque en su última presentación europea sufrió una derrota frente al Tottenham. En la tabla general de la Champions, el Dortmund se ubica en la posición 16, obligado a sumar para escalar y no depender de terceros.

El Inter, en tanto, atraviesa un momento ofensivo arrollador: viene de golear 6-2 al Pisa por la Serie A, aunque todavía duele la caída como local ante Arsenal en la jornada anterior de Champions. El equipo de Simone Inzaghi marcha 14° en la clasificación y sabe que sólo un triunfo le permitirá asegurar su pase directo a octavos sin pasar por el repechaje.

Con dos potencias europeas, un estadio imponente y la clasificación en juego, Borussia Dortmund e Inter protagonizarán uno de los duelos más atractivos del cierre de la fase de liga, en una noche que promete alto voltaje en Alemania.

TEMAS Champions League FC Inter de Milán Lautaro Martínez Borussia Dortmund

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Calor, humedad y tormentas: Santiago del Estero tendrá una jornada "pesada" este miércoles 28 de enero del 2026
  2. 2. Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: mostró al aire los escalofriantes mensajes con fotos de un arma
  3. 3. Nueva tragedia vial: accidente se cobró la vida de una mujer y su hija
  4. 4. Mendoza: murió el joven que se había tirado a un canal para rescatar a su hermano en medio de la tormenta
  5. 5. “Nadie tiene derecho a quitar la vida”: la sentida despedida a "Cuete" tras el crimen del barrio Centenario
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT