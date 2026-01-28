El Inter de Lautaro y el Borussia Dortmund, cara a cara por un lugar directo en octavos de Champions

Alemanes e italianos se enfrentan este miércoles desde las 17.00 en el Signal Iduna Park, por la fecha 8 de la fase liga con la clasificación directa en juego.

Hoy 13:38

Este miércoles se cierra la fase de liga de la Champions League 2025/26 y uno de los focos estará puesto en Dortmund, donde el Borussia Dortmund recibirá al Inter de Milán de Lautaro Martínez en un duelo decisivo de la Jornada 8. Ambos equipos necesitan ganar para meterse entre los primeros ocho y evitar el camino más largo de los Playoffs.

El conjunto alemán llega a este compromiso con sensaciones mixtas. En la Bundesliga viene de una contundente goleada ante Union Berlin, ratificando su fortaleza como local, aunque en su última presentación europea sufrió una derrota frente al Tottenham. En la tabla general de la Champions, el Dortmund se ubica en la posición 16, obligado a sumar para escalar y no depender de terceros.

El Inter, en tanto, atraviesa un momento ofensivo arrollador: viene de golear 6-2 al Pisa por la Serie A, aunque todavía duele la caída como local ante Arsenal en la jornada anterior de Champions. El equipo de Simone Inzaghi marcha 14° en la clasificación y sabe que sólo un triunfo le permitirá asegurar su pase directo a octavos sin pasar por el repechaje.

Con dos potencias europeas, un estadio imponente y la clasificación en juego, Borussia Dortmund e Inter protagonizarán uno de los duelos más atractivos del cierre de la fase de liga, en una noche que promete alto voltaje en Alemania.