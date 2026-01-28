Ingresar
En vivo: el Tottenham de Romero visita al Eintracht Frankfurt a en un cruce clave por la última fecha de Champions

Alemanes e ingleses se enfrentan este miércoles desde las 17.00 en el Deutsche Bank Park, por la fecha 8 de la fase liga con realidades opuestas en el cierre del grupo.

Hoy 16:10

Eintracht Frankfurt y Tottenham se medirán este miércoles a las 17:00, en el Deutsche Bank Park, por la octava y última fecha de la fase liga de la Champions League. El conjunto alemán llega golpeado tras la derrota en la jornada anterior, mientras que los Spurs buscarán estirar su buen momento y cerrar la fase con confianza.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

