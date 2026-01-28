Ingresar
En vivo: el Liverpool de Mac Allister recibe a Qarabag en Anfield con la clasificación a octavos en juego

El conjunto inglés se mide este miércoles desde las 17.00 ante Qarabag, por la fecha 8 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025/26, con la obligación de ganar para asegurar su pase a los octavos de final.

Hoy 16:20

Liverpool será local de Qarabag este miércoles en Anfield, en el marco de la octava fecha de la fase liga de la Champions League 2025/26. El partido comenzará a las 17:00 y se podrá ver en vivo por el Plan Premium de Disney+, en un duelo decisivo para ambos equipos.

