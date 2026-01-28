El Real Madrid de Mastantuono busca sellar la clasificación ante el Benfica de Otamendi que sueña con los 16avos

El conjunto portugués y el Merengue se enfrentan este miércoles desde las 17.00 en el Estadio Da Luz, por la fecha 8 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025/26, con objetivos bien distintos.

Hoy 14:10

Benfica y Real Madrid se medirán este miércoles en el Estadio Da Luz de Lisboa, en el marco de la octava fecha de la fase liga de la Champions League 2025/26. El encuentro comenzará a las 17:00 y se podrá ver en vivo por el Plan Premium de Disney+, en un cruce determinante para la definición de la tabla general.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Real Madrid, ubicado en el tercer puesto de la clasificación, buscará un triunfo que le permita asegurar su pase directo a los octavos de final. La paridad es total en la tabla: 13 equipos están separados por apenas tres puntos, por lo que sumar de a tres en Lisboa puede ser decisivo para evitar los playoffs.

Benfica, en tanto, intentará hacerse fuerte como local para mantener vivas sus aspiraciones. El equipo portugués se encuentra en el 29° lugar y necesita ganar para meterse en zona de clasificación a playoffs, en una jornada final que no admite errores.

En el plano individual, el Benfica cuenta con Vangelis Pavlidis como su principal arma ofensiva y con Nicolás Otamendi como líder del equipo, además de nombres de peso como Georgiy Sudakov, Fredrik Aursnes y Franjo Ivanivić. Del lado del Merengue, sobran figuras: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde, Franco Mastantuono y Vinicius Junior atraviesan un gran momento y serán claves en un partido de alto vuelo.

En cuanto al presente, Benfica llega entonado tras golear 4-0 a Estrela Amadora por la Primeira Liga, con un doblete de Pavlidis y goles de Sidny Lopes Cabral y Anísio. Real Madrid, por su parte, viene de imponerse ante Villarreal en el Estadio de la Cerámica, gracias a un doblete de Mbappé en LaLiga.

Con el Da Luz como escenario y la clasificación en juego, Benfica buscará dar el golpe ante un Real Madrid que quiere confirmar su candidatura en Europa.