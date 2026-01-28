Ingresar
En vivo: el Chelsea de Enzo y Garna pone en juego su pase a octavos en su visita a Napoli

Italianos e ingleses se miden este miércoles desde las 17.00 en el Diego Armando Maradona, por la fecha 8 de la UEFA Champions League, en un duelo clave para la definición de la fase liga.

Hoy 16:25

Napoli y Chelsea se enfrentarán este miércoles 28 de enero, desde las 17:00, en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, por la octava fecha de la Champions League. El partido se podrá ver en vivo desde Argentina por Disney+ Premium y ESPN, en un cruce que promete intensidad y protagonismo de principio a fin.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

