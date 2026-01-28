Ingresar
El dólar subió por cuarto día seguido y recorta la caída acumulada en enero

La divisa mayorista ascendió a $1.444,50 y se mantuvo un 8% debajo del techo de las bandas. En el Banco Nación cerró estable a $1.465.

Hoy 17:05

Mientras que el dólar al público terminó estable, a $1.465 en el Banco Nación, en la rueda mayorista registró una leve suba por cuarto día consecutivo.

Con un bajo volumen de negocios de USD 283,5 millones en el segmento de contado, el mayorista sumó dos pesos o 0,1% en el día, a 1.444,50 para la venta, en lo más alto desde el 14 de enero. La divisa todavía mantiene una baja en enero de 10,50 pesos o 0,7 por ciento.

El BCRA fijó para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.561,03, que dejó al tipo de cambio oficial a 116,53 pesos o un 8,1% de ese límite.

