La ironía de Wanda Nara tras vencer en el rating a la serie de la China Suárez

Tras conocerse los números de audiencia, la conductora dejó un comentario que no pasó desapercibido.

03/02/2026

El festejo de Wanda Nara en redes sociales tras superar en audiencia a la serie protagonizada por China Suárez se transformó en uno de los temas más comentados. En una televisión abierta que atraviesa uno de sus momentos más bajos en dos décadas, la conductora de MasterChef Celebrity celebró el liderazgo de su programa con una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, lo que refleja tanto la intensidad de la competencia televisiva como el impacto de las redes en la construcción de relatos personales y mediáticos.

Posteos

Al finalizar una jornada que se presumía clave, Wanda recurrió a sus historias de Instagram para compartir dos imágenes que sintetizaban su satisfacción por los resultados obtenidos por el reality de cocina. La primera de ellas consistió en un simple emoji de mano con las uñas pintadas, gesto que en el universo digita suele asociarse con la confianza o con un toque de ironía.

La segunda imagen, mucho más explícita, replicaba una placa generada por una cuenta especializada en rating televisivo. En ella se leía: “#Rating Pica arriba de los 13 puntos de rating MasterChef Celebrity liderando la noche del lunes en la TV”. El mensaje se completaba con una foto de la propia Wanda al frente del programa y un fondo dorado repleto de estrellas, en clara alusión al brillo del éxito alcanzado.

Estas publicaciones, lejos de pasar inadvertidas, multiplicaron su alcance en otras redes sociales, lo que reafirma cómo las figuras televisivas utilizan el entorno digital para amplificar sus victorias y posicionar su relato en la conversación pública.