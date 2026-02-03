Los Pumas ya conocen el fixture del Mundial de Australia 2027: cuándo y contra quién debutan

World Rugby confirmó el fixture completo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rugby Australia 2027, y Los Pumas ya saben días, horarios y sedes de sus compromisos iniciales.

El seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, integrará el Grupo C junto a Canadá, España y Fiji, en una zona que promete exigencia y definiciones ajustadas.

El debut de Argentina será el lunes 4 de octubre frente a Canadá, desde las 5:45 (hora argentina), en el Brisbane Stadium de Brisbane. Luego, el segundo partido será el domingo 10 de octubre ante España, a las 1:15 de la madrugada, en el Docklands Stadium de Melbourne.

El cierre de la fase de grupos llegará el viernes 15 de octubre frente a Fiji, desde las 23:45 (hora argentina) —ya en la madrugada del sábado 16 en Australia— en el Adelaide Oval de Adelaida. Ese encuentro podría resultar clave para definir posiciones y la clasificación a la siguiente instancia.

La Copa del Mundo Australia 2027 se disputará del 1 de octubre al 13 de noviembre y contará con 24 seleccionados, divididos en seis grupos de cuatro equipos. La gran novedad del certamen será la incorporación de los octavos de final, instancia a la que accederán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A : Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong.

: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong. Grupo B : Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.

: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania. Grupo C : Argentina, Fiji, España y Canadá.

: Argentina, Fiji, España y Canadá. Grupo D : Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.

: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal. Grupo E : Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa.

: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa. Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.

En los octavos de final, los ganadores de los Grupos A, B, C y D enfrentarán a los cuatro mejores terceros, mientras que los líderes de los Grupos E y F se medirán con los segundos de los Grupos D y B. A su vez, los segundos de A y C jugarán ante los segundos de E y F, en un camino ya definido rumbo a la gran final del Mundial.