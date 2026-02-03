Úbeda espera por Merentiel para definir la formación que visitará a Vélez

En la vuelta a los entrenamientos, la Bestia arranca la cuenta regresiva para volver a estar a disposición de cara al duelo ante el Fortín.

Boca Juniors iniciará esta tarde una nueva semana de entrenamientos tras el día libre posterior al buen triunfo ante Newell’s. El entrenador Claudio Úbeda seguirá de cerca la evolución de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, mientras busca aceitar el once inicial de cara a la exigente visita a Liniers, con Santiago Ascacíbar y, muy probablemente, otra vez el pibe Gonzalo Gelini desde el arranque.

La urgencia por recuperar a un centrodelantero es uno de los principales focos del cuerpo técnico. En los últimos dos partidos, Íker Zufiaurre ocupó ese rol ante la baja de Lucas Janson, lesionado en el debut del Torneo Apertura. El juvenil, extremo por naturaleza, no logró afirmarse fuera de su posición y salió en el entretiempo frente a la Lepra. Ángel Romero ingresó y dio respuestas inmediatas, aunque todavía no está en plenitud física.

En ese contexto, la vuelta de los dos uruguayos resulta clave. Merentiel es quien más chances tiene de estar: llegaría con 21 días de recuperación tras el desgarro sufrido en el amistoso ante Olimpia el 18 de enero. Cavani, en tanto, apunta a sumarse a la práctica de fútbol luego de aumentar cargas; su regreso está cerca, pero difícilmente sea titular ante Vélez. La idea es cuidar la lumbalgia que arrastra desde fines de 2025 para evitar recaídas.

Por otra parte, tras la lesión de Alan Velasco, Úbeda ensayó variantes en el extremo izquierdo. Kevin Zenón, reemplazante natural, tuvo buenos ingresos desde el banco, pero la intención es sostener a Gonzalo Gelini, de correcta actuación ante Newell’s.

Gelini, extremo zurdo de 19 años, fue una de las figuras de la Reserva que dirige Mariano Herrón en el cierre de 2025. En 2026 debutó en Primera frente a Estudiantes, con asistencia a Exequiel Zeballos, y ante la Lepra tuvo su primera titularidad. El propio Úbeda lo elogió en conferencia: “Gelini estuvo bien, es un chico con potencia física y entrega; asumió la responsabilidad de jugar en la Primera de Boca y lo hizo bien”.