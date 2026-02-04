Es una realidad: Librería San Pablo abrió su nueva sucursal en la Peatonal Tucumán con un innovador modelo de compra

El flamante local, ubicado en pleno centro de Santiago del Estero, comenzó a atender al público con Maxi San Pablo, un concepto de negocio que permite acceder a precios rebajados por unidad y valores mayoristas desde tres productos.

Con esta apertura, Librería San Pablo pone en funcionamiento su segunda sucursal en Santiago del Estero, que además se convierte en la número 16 de la firma a nivel nacional, consolidando su crecimiento sostenido en la región. El nuevo local está ubicado en Peatonal Tucumán 147, entre Salta y Pellegrini, en pleno microcentro de la Capital.

La principal novedad es la implementación de Maxi San Pablo, un nuevo concepto de negocios que propone una forma distinta de comprar dentro del rubro librería. El formato permite adquirir una unidad a precio rebajado y acceder automáticamente a precio mayorista desde la compra de tres productos, un esquema pensado para optimizar el ahorro.

En diálogo con Diario Panorama, Joel Olivera, encargado zonal de la firma, explicó que el objetivo es ofrecer una alternativa competitiva y accesible. “Buscamos que el cliente tenga una experiencia diferente, con precios muy bajos y una modalidad que hoy no existe en el rubro”, señaló.

El espacio físico acompaña este concepto innovador. El local cuenta con un showroom amplio, góndolas, racks y carritos de compra, lo que permite recorrer el lugar con mayor comodidad y elegir los productos de manera práctica y ordenada.

La apertura también representa un nuevo paso en la historia de la firma en la provincia. El primer local de San Pablo en Santiago del Estero fue inaugurado en 2018, como parte de un plan de expansión que hoy abarca toda la región del NOA. A nivel nacional, la empresa cuenta con una trayectoria de más de 40 años, iniciada en la provincia de Jujuy.

En cuanto al impacto laboral, la puesta en marcha de esta sucursal generó 12 nuevos puestos de trabajo, con la posibilidad de sumar más personal.

Desde la firma adelantaron que el nuevo local ya ofrece promociones mensuales que incluyen productos esenciales del rubro: artículos de escritura, papel, bolígrafos, marcadores escolares, insumos técnicos y de artística, con una propuesta pensada para cubrir todas las necesidades.

Con Maxi San Pablo ya en funcionamiento, Librería San Pablo refuerza su presencia en la Madre de Ciudades y apuesta a un modelo de negocio que combina precio, volumen y experiencia de compra, en una de las zonas comerciales más importantes de Santiago del Estero.