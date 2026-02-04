Preocupación en Boca: Zeballos se lesionó y se pierde el duelo ante Vélez

El Changuito sintió una molestia muscular en la práctica y será evaluado. Úbeda podría perder a su jugador más desequilibrante en un momento crítico.

04/02/2026

Exequiel Zeballos encendió las alarmas en Boca tras no poder completar el primer entrenamiento de la jornada en Ezeiza. El extremo sufrió una molestia muscular y será sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión. A la espera del parte oficial, su presencia frente a Vélez aparece seriamente comprometida.

En el cuerpo técnico ya se preparan para un escenario sin el Changuito. Claudio Úbeda sabe que podría quedarse sin su futbolista más desequilibrante en la visita a Liniers, una baja sensible para un plantel que además arrastra varias ausencias en ataque. Hoy, Zeballos no tiene un reemplazo natural dentro del once titular.

El problema llega en el peor momento posible. Boca todavía espera las recuperaciones de Alan Velasco, Carlos Palacios, Milton Giménez, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Lucas Janson, lo que reduce considerablemente las variantes ofensivas. Por eso, otra vez el DT mira hacia los juveniles para armar el equipo.

Íker Zufiaurre y Gonzalo Gelini, que fueron titulares en el último triunfo ante la Lepra, aparecen como opciones inmediatas. A ellos se suma Kevin Zenón, que mostró buenos ingresos desde el banco. Ahora resta saber si Úbeda mantiene el esquema habitual o si decide reforzar el mediocampo para disimular la posible ausencia de su figura.