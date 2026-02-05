Se cumplió el pronóstico y, tras días de calor extremo, la lluvia llegó a Santiago del Estero

Luego de una semana marcada por temperaturas agobiantes y sensaciones térmicas extremas, la lluvia finalmente llegó a Santiago del Estero este viernes por la noche, alrededor de las 21 horas, tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

05/02/2026

Durante los últimos días, la provincia estuvo bajo condiciones sofocantes, con máximas muy por encima de los valores normales para la época. En la tarde de este viernes, el termómetro volvió a escalar: a las 16 horas, la temperatura alcanzó los 38,8°C, mientras que la sensación térmica superó ampliamente los 40 grados, con una humedad cercana al 40%, generando un clima asfixiante en gran parte del territorio santiagueño.

En ese contexto, el SMN había emitido un alerta amarilla por tormentas, que finalmente se concretó con la llegada de las primeras precipitaciones durante la noche. Las lluvias trajeron un esperado alivio tras jornadas de calor intenso, aunque estuvieron acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento en algunos sectores.

El alerta abarcó a los departamentos y ciudades de Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica, donde se recomendó extremar precauciones ante la posibilidad de tormentas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos.

Desde los organismos oficiales recordaron que, pese al alivio térmico que trajo la lluvia, es importante mantenerse informados a través de los canales oficiales y continuar tomando recaudos ante eventuales fenómenos intensos.