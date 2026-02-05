Martín Villagrán: “Tenemos dos fichas mayores menos y eso también se paga”

El entrenador analizó la derrota ante Peñarol, apuntó a los malos arranques y al desgaste defensivo, y remarcó como factor importante la ausencia prolongada de dos fichas mayores en un plantel joven.

Luego de la derrota de Olímpico ante Peñarol por una nueva fecha de la Liga Nacional, el entrenador Martín Villagrán atendió a la prensa y dejó su mirada sobre el presente del equipo.

El entrenador reconoció que los malos comienzos volvieron a condicionar el desarrollo del juego. “Estamos irregulares; arrancamos 12-0 y después te desgastás muchísimo”, explicó, y detalló que Olímpico recibió “20 puntos en el primero, 25 en el segundo y 24 en el tercero”, una cifra que, según remarcó, resulta determinante: “Nosotros no podemos recibir más de 80 puntos; cuando pasa eso, perdemos”.

Luego, el entrenador se refirió a la conformación del plantel. “Estamos con dos fichas mayores menos, y no es un detalle menor”, enfatizó, al señalar que esa situación se sostuvo durante un largo período. En ese sentido, explicó que se trata de “un equipo en construcción, con muchos jóvenes”, lo que obliga a un mayor desgaste y termina influyendo en el rendimiento general.

Pese a ello, Villagrán descartó bajar los brazos y sostuvo que el objetivo deportivo sigue vigente. “No hay que renunciar, porque matemáticamente podemos entrar al playoff”, afirmó, y recordó que restan “12 fechas” para intentar acomodar el funcionamiento. “Tenemos que seguir trabajando para tratar de buscar ese objetivo”, agregó.

Más adelante, el DT defendió a sus jugadores ante las irregularidades individuales que se trasladan al juego colectivo. “No es porque no quieran; los jugadores trabajan mucho y lo hacen muy bien”, aclaró, aunque reconoció que “a veces no salen las cosas, no por falta de ganas, sino por desconcentraciones”.

En relación con el trámite del encuentro, explicó que el esfuerzo de tener que remontar desde el inicio también se paga en el cierre. “Siempre se paga, porque el desgaste es muy grande; tenés que hacer doble trabajo para ponerte otra vez en juego”, señaló, y concluyó que ese esfuerzo extra “termina influyendo en el resultado final”.

Además, Villagrán se refirió a la desventaja en la zona pintada y a la diferencia rebotera a favor de la visita. “Tomaron mucho rebote ofensivo, tienen gente muy grande”, analizó, mientras que del lado de Olímpico “estamos jugando con Ascanio, que es un 4 natural, de 5”. Aunque reconoció mejoras, admitió: “Lo hemos corregido, pero no nos está alcanzando”.

Finalmente, de cara a lo que viene, el entrenador fue claro sobre el principal aspecto a corregir. “No podemos arrancar más 8-0, 10-0 o 12-0 abajo”, advirtió, y explicó que esos comienzos generan ansiedad. “Cuando arrancás así estás desesperado por anotar y, en esa desesperación, no convertimos”, cerró.