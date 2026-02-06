Ramiro Petros declarará este viernes y promete ir a fondo contra cinco personas

Desde las 9 de la mañana de este viernes, Ramiro Agustín Petros ampliará su declaración indagatoria en el marco de la causa por presuntas estafas millonarias vinculadas a operaciones con autos de alta gama y cheques sin fondos. En paralelo, su entorno adelantó que el empresario avanzará con denuncias formales contra cinco personas que lo acusan en el expediente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Petros llegará a la audiencia asistido por su abogada defensora, Moira Curi, con la intención de exponer su versión de los hechos y despegarse de las maniobras que investiga la Fiscalía. Según la acusación, el empresario enfrenta dos denuncias por montos cercanos a los $95 millones y otra por alrededor de $136 millones.

Para el Ministerio Público Fiscal, las maniobras habrían tenido origen en abril de 2025, cuando —de acuerdo con la hipótesis investigativa— se habría conformado un grupo de inversores ligado a la compraventa de vehículos de alta gama. En ese contexto, se analizan cheques sin fondos, documentación vehicular y formularios 08, incluso algunos en blanco con firmas del titular registral, que formarían parte del entramado denunciado.

En detalle, la causa incluye la presunta circulación de cuatro cheques por $9 millones, además de otros dos por $17 millones y $13 millones, a los que se sumarían cheques de sistemas de “insta cash” por unos $85 millones.

La estrategia de la defensa

De acuerdo con la estrategia defensiva, Petros sostendrá ante la fiscal Cecilia Jacobo que los denunciantes actuaron de manera independiente y que él no tuvo participación directa en las conductas que hoy se le imputan. En esa línea, la defensa confirmó que el empresario denunciará a un “quinteto” de personas, con presentaciones que se realizarían entre hoy y la próxima semana.

Cabe recordar que, durante su primera indagatoria, Petros habría protagonizado un duro cruce con la representante del Ministerio Público, situación que derivó en la recusación de la fiscal por parte de la defensa, al considerar vulnerados derechos del imputado. Ese planteo continúa en trámite.

Mientras tanto, Petros y su abogada volverán a presentarse este viernes en sede judicial, donde se prevé una declaración extensa, en una jornada que podría resultar clave para el futuro de la causa.