Ciberataque bloqueado: la SIDE aseguró que evitó una maniobra contra la página de la Cancillería

El intento fue detectado de manera temprana, neutralizado por los equipos técnicos especializados y no provocó interrupciones en los servicios públicos ni consecuencias operativas.

Hoy 08:11

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) aseguró a través de un comunicado publicado en su flamante cuenta en la red social X que logró evitar un ciberataque dirigido contra el dominio oficial de la Cancillería argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó el organismo, el intento fue detectado de manera temprana, neutralizado por los equipos técnicos especializados y no provocó interrupciones en los servicios públicos ni consecuencias operativas.

De acuerdo con el posteo en X, el ataque correspondió a una maniobra de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS), una técnica que busca saturar los servidores de un sitio web para volverlo inaccesible.

Te recomendamos: Modificaciones a la ley de inteligencia nacional por DNU: ¿por qué ahora y tan mal?

En el comunicado se explica que la Agencia Federal de Ciberinteligencia activó los protocolos de respuesta y logró repeler la agresión antes de que afectara el funcionamiento de los sistemas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde la SIDE enmarcaron el episodio dentro de una campaña coordinada de acciones hacktivistas dirigidas contra los países que integran el Board of Peace, la Junta de la Paz creada recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Argentina forma parte de ese espacio internacional, al que fue invitado el presidente Javier Milei.

En ese contexto, el organismo de inteligencia indicó que también se registraron ataques similares contra sitios gubernamentales de Albania, lo que, según señalaron, refuerza la hipótesis de un patrón de agresión digital contra los Estados miembros de ese bloque.

“La Argentina, como parte de este nuevo esquema internacional orientado a la defensa de la estabilidad y el orden global, se ha convertido en uno de los objetivos de esta ofensiva digital”, se puede leer en el documento compartido desde la Secretaría de Inteligencia, al vincular el ataque con un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas y conflictos internacionales.

Por último, el comunicado destacó que el Estado nacional trabaja en el fortalecimiento de sus capacidades de inteligencia y ciberseguridad con el objetivo de anticipar, detectar y neutralizar este tipo de agresiones, y de resguardar la soberanía digital, la seguridad nacional y los intereses estratégicos del país.