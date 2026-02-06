Tensión en Tribunales: Ramiro Petros se descompensó en plena indagatoria y suspendieron la audiencia

El empresario se había presentado este viernes para ampliar su declaración en la causa por presuntas estafas millonarias, pero la audiencia debió suspenderse tras sufrir una baja de presión.

La ampliación de la declaración indagatoria de Ramiro Agustín Petros, imputado en una causa por presuntas estafas millonarias, debió ser interrumpida este viernes luego de que el empresario sufriera una descompensación, lo que obligó a suspender el trámite judicial.

La audiencia se inició pasadas las 9, ante la fiscal Luciana Jacobo y el juez de Control y Garantías Héctor Salomón. De acuerdo con fuentes judiciales, el desarrollo estuvo marcado por un clima de tensión, mientras Petros avanzaba en su descargo por las acusaciones que pesan en su contra.

Antes de las 11, se habrían producido entredichos entre las partes y la audiencia quedó momentáneamente suspendida. Desde la defensa señalaron que el trámite quedó supeditado a la preservación de las garantías constitucionales del imputado.

En ese contexto, Petros habría sufrido una baja de presión, por lo que su abogada defensora, Moira Curi, solicitó un parate inmediato y la asistencia médica para su representado.

Mientras el empresario era atendido por un profesional de la salud, Defensa y Fiscalía comenzaron a coordinar la continuidad de la ampliación de la indagatoria, la cual podría ser reprogramada para la semana próxima, en función de la evolución clínica del imputado.