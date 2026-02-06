La respuesta de Guillermo cuando le preguntaron si quiere revancha como DT de Boca

El Mellizo enfrentará por primera vez al Xeneize como rival desde su salida en 2018 y respondió con picardía cuando le preguntaron si sueña con volver.

Hoy 13:42

A horas del cruce entre Vélez y Boca por la cuarta fecha del Torneo Apertura, Guillermo Barros Schelotto volvió a quedar en el centro de la escena. Será su primer enfrentamiento contra el Xeneize desde su salida como entrenador en 2018, y en la conferencia previa le consultaron si le gustaría tener una revancha en el club. Fiel a su estilo, el Mellizo esquivó la pregunta y dejó en claro que solo piensa en ganar el domingo.

“En lo único que pienso es en que Vélez gane, juegue bien, sea superior al rival y mantenga la punta”, respondió entre risas, sin entrar en el terreno emocional. Aunque reconoció que el impacto mediático del partido es distinto, remarcó que en términos deportivos vale lo mismo que cualquier otro: tres puntos. “La misma importancia tiene ganarle a Boca u otro equipo”, explicó.

El paso de Guillermo por Boca como DT dejó números fuertes: dirigió 115 partidos, consiguió 62 victorias y ganó dos títulos locales, además de alcanzar una semifinal y una final de Copa Libertadores. Su ciclo terminó tras la recordada definición continental de 2018, pero con el tiempo su gestión fue revalorizada por gran parte del hincha. Como jugador, su figura es aún más gigante: 16 títulos, cuatro Libertadores y dos Intercontinentales lo convirtieron en uno de los máximos ídolos de la historia azul y oro.

Hoy, instalado en Vélez desde marzo de 2025, Guillermo insiste en no perder el foco. “El único objetivo es ganar el próximo partido. Después el tiempo dirá para qué estamos”, sostuvo. También adelantó que estudiaron a Boca en profundidad, tanto en lo colectivo como en lo individual, y mencionó nombres propios como Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. El reencuentro será especial, pero el Mellizo quiere que se resuelva dentro de la cancha.