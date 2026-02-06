Boca avanza por Edwin Cetré y Estudiantes ya tomó una decisión

La dirigencia xeneize se contactó con el Pincha para abrir una negociación por el delantero.

Hoy 15:44

Boca aceleró en las últimas horas por Edwin Cetré y ya dio un paso clave para intentar concretar su llegada. Lo que hasta hace poco era apenas un sondeo, ahora tomó otro impulso: desde Estudiantes reconocen que el Xeneize realizó un llamado formal para manifestar un interés concreto y existe predisposición de ambas partes para iniciar negociaciones. Aún no hubo oferta oficial, pero la operación comenzó a tomar forma.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La necesidad en La Ribera es clara. Boca busca con urgencia un extremo, en medio de una seguidilla de lesionados y tras la reciente salida de Brian Aguirre, que justamente pasó a préstamo al Pincha. En ese contexto, el colombiano apareció como una alternativa firme para reforzar el sector, luego de que se frustrara su transferencia a Athletico Paranaense.

Según revelan en La Plata, ya existieron los primeros contactos y el pase es viable si Boca se acerca a las pretensiones del club: entre 3 y 4 millones de dólares por el 50% del pase de Cetré, cuya otra mitad pertenece a Independiente de Medellín. Si bien Estudiantes no tiene una necesidad imperiosa de vender, también necesita hacer caja y está dispuesto a negociar bajo esas condiciones.

Un factor clave es la buena relación entre ambas dirigencias. La reciente venta de Santiago Ascacíbar al Xeneize y el préstamo de Aguirre al Pincha abrieron un canal de diálogo directo entre Juan Román Riquelme y Sebastián Verón, lo que facilita el acercamiento por el extremo de 28 años, que incluso llegó a sonar en River, aunque luego fue descartado.

Por ahora solo hubo comunicaciones informales, pero Boca juega contrarreloj. El próximo viernes 13 de febrero vence el plazo para incorporar un refuerzo por la lesión de Rodrigo Battaglia, y no se descarta que en las próximas horas llegue un ofrecimiento formal a las oficinas de UNO por la mitad de la ficha del colombiano.

Por qué se cayó el pase de Cetré a Paranaense

Desde Estudiantes explicaron que, “a pesar de los avances previos, la operación quedó sin efecto por divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”.

La versión de la prensa brasileña fue distinta y generó ruido, al señalar que en los exámenes médicos se habrían detectado problemas cardiológicos, motivo por el cual Paranaense decidió no continuar con la transferencia, que incluía un contrato por tres temporadas.

Sin embargo, en Estudiantes salieron al cruce y aclararon que el pase trunco no tuvo relación con ninguna complicación médica. Cetré está en condiciones de jugar y lo viene demostrando desde 2025, además de haber sido parte del equipo en la primera fecha del año ante Independiente.