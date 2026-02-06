FITA alertó por competencia desleal y advirtió que el problema del sector textil es el fraude y la subfacturación

Desde la entidad advirtieron que el ingreso de productos afectando la industria nacional.

La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) volvió a encender una señal de alarma sobre la situación que atraviesa el sector y fue contundente: “el problema no es la apertura comercial, sino la competencia fraudulenta”. Desde la entidad advirtieron que el ingreso de productos subfacturados está distorsionando el mercado e impide una competencia leal, afectando de manera directa a la producción nacional, el empleo y la inversión.

En un comunicado difundido este 6 de febrero, FITA remarcó la necesidad de analizar la competitividad desde una mirada integral de las cadenas productivas. Señalaron que el precio de la indumentaria no surge únicamente del costo industrial textil, sino de una extensa cadena de valor con múltiples eslabones y estructuras de costos diversas, en un contexto macroeconómico que condiciona a toda la economía. Según la federación, simplificar este análisis conduce a diagnósticos incompletos y a decisiones que profundizan los desequilibrios existentes.

En ese marco, indicaron que las rebajas impositivas y los procesos de desburocratización implementados en los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras que la producción nacional continúa soportando una elevada carga tributaria, altos costos operativos, deficiencias logísticas y serias dificultades de financiamiento. A esto se suma el crecimiento exponencial de plataformas como Shein y Temu, que comercializan productos sin pagar aranceles, generando una fuerte asimetría competitiva que debilita a toda la cadena productiva local.

Desde FITA subrayaron que la industria textil argentina siempre compitió y sigue apostando a la apertura con reglas claras. En ese sentido, recordaron que recientemente firmaron una declaración conjunta con sus pares del Mercosur y Europa para avanzar en la implementación del acuerdo birregional, y que también promueven una negociación sectorial para profundizar el intercambio con Estados Unidos. Sin embargo, alertaron que más del 70% de las importaciones ingresan al país a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal.

Finalmente, la federación fue categórica al señalar que la subfacturación, producto de la ausencia de valores de referencia, distorsiona los precios del mercado y castiga a quienes compiten desde la formalidad. Esta situación se refleja en una caída de la actividad cercana al 37% y en niveles de utilización de la capacidad instalada inferiores al 30%. Desde FITA reclamaron el cumplimiento de las normas vigentes de comercio exterior y la restitución de condiciones de competencia justa para recuperar producción, empleo y desarrollo industrial en uno de los sectores históricos de la economía argentina.