Cavani se entrenó con normalidad y en Boca se ilusionan: ¿cuándo vuelve a las canchas?

El delantero uruguayo se recupera de su lesión y Úbeda espera contar con el lo antes posible.

Hoy 08:56

Edinson Cavani no será parte de los convocados de Boca para el partido ante Vélez, que se jugará este domingo a las 22.15 en el José Amalfitani, por el Torneo Apertura. Si bien el delantero uruguayo entrenó con normalidad desde el martes, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda considera que todavía no está al 100% desde lo físico.

El Matador dejó atrás la lumbalgia que lo venía limitando, pero en Boca entienden que aún necesita más tiempo para evitar riesgos. Entre la molestia en el psoas derecho, que lo afectó durante gran parte del final del año pasado, y el problema lumbar que le impidió realizar una pretemporada normal, Cavani pasó más tiempo afuera que dentro de las canchas en el último año.

Durante esta semana todo parecía indicar que su regreso estaba cerca. Cavani completó todos los entrenamientos junto a sus compañeros y no presentó inconvenientes en las prácticas de fútbol del miércoles y jueves. Sin embargo, el DT optó por la cautela y decidió no incluirlo en la lista.

Si la evolución continúa de manera positiva, el uruguayo podría reaparecer ante Platense, el próximo domingo en La Bombonera, por la quinta fecha del Apertura.

Más bajas y regresos en Boca

Además de Cavani, Exequiel Zeballos y Ander Herrera tampoco estarán disponibles. Ambos sufrieron desgarros durante el doble turno del miércoles y quedaron descartados. Sus lugares en la convocatoria serán ocupados por Leonel Flores y Camilo Rey Domenech, juveniles que ya tuvieron participación este año y fueron titulares en el empate 2-2 ante Belgrano en el debut de la Reserva en el Torneo Proyección.

La buena noticia para Úbeda es el regreso de Miguel Merentiel. El delantero superó un desgarro en el sóleo izquierdo y se entrenó sin problemas durante la semana. Ante la plaga de lesiones en ataque, la Bestia tiene grandes chances de ser titular en Liniers, acompañado por Kevin Zenón y Gonzalo Gelini.

El probable equipo de Boca ante Vélez

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón.

Boca buscará sumar en Liniers en medio de un panorama marcado por las lesiones, con la expectativa puesta en recuperar soldados clave en las próximas fechas.