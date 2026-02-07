Independiente visita a Platense buscando su primer triunfo en el Torneo Apertura

El Rojo, que empató en sus tres presentaciones, enfrenta al Calamar por la cuarta fecha de la Zona A.

Hoy 06:19

Independiente visitará este domingo a Platense por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, con la necesidad de conseguir su primer triunfo en el campeonato luego de tres empates consecutivos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro, correspondiente a la Zona A, se disputará desde las 17 en el Estadio Ciudad de Vicente López, contará con transmisión de ESPN Premium y tendrá como árbitro a Pablo Dóvalo, con Diego Ceballos a cargo del VAR.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Rojo, dirigido por Gustavo Quinteros, atraviesa un arranque irregular en el certamen: igualó 1-1 en sus tres presentaciones, ante Estudiantes, Newell’s y Vélez. Con esos resultados, el conjunto de Avellaneda se ubica décimo en la Zona A y necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

La tarea no será sencilla, ya que enfrente estará un Platense que comenzó el torneo de muy buena manera. El Calamar, último campeón del Torneo Apertura, suma siete puntos y comparte la cima del grupo junto a Lanús y Vélez.

El equipo de Vicente López debutó con un empate sin goles ante Unión y luego encadenó dos victorias consecutivas: 2-1 frente a Talleres y 2-1 ante Instituto, ratificando su buen presente.

Las posibles formaciones

Platense: Matías Borgogno; Tomás Silva, Eugenio Raggio, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy o Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Rodrigo Fernández Cedrés o Iván Marcone; Santiago Montiel, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido