Quimsa quiere estirar su racha ganadora ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia

La Fusión recibe al elenco chubutense desde las 11 en el estadio Ciudad.

Hoy 06:19

Quimsa intentará seguir por la senda del triunfo en la Liga Nacional de Básquet cuando este domingo, desde las 11, reciba a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el estadio Ciudad, en un duelo atractivo por la parte alta de la tabla.

El conjunto santiagueño llega con el ánimo en alza y con la premisa de estirar su racha ganadora, luego de imponerse el pasado lunes ante Peñarol de Mar del Plata por un contundente 89-66, en un partido que marcó el debut oficial de Lucas Victoriano como entrenador. En ese encuentro, Robinson y Jhonson fueron las grandes figuras.

Actualmente, La Fusión se ubica en la novena posición del campeonato, con un registro de 13 victorias y 10 derrotas, y busca seguir escalando posiciones en una fase regular muy pareja.

Del otro lado estará Gimnasia, que atraviesa un buen presente y se posiciona sexto, con 13 triunfos y 9 caídas. El elenco de Comodoro Rivadavia viene de vencer como local a Independiente de Oliva por 91-82 en el estadio Socios Fundadores, y llega a Santiago del Estero con la intención de dar el golpe.

La naranja comenzará a volar desde las 11 en el Ciudad, en un cruce que promete intensidad y buen básquet entre dos equipos que pelean por consolidarse en la zona alta de la Liga Nacional.