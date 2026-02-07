VIDEO | Michael Santos se armó su propio gol: ordenó cambiar el ejecutante y le dio el triunfo a Central Córdoba

El delantero uruguayo que llegó como refuerzo marcó el tanto de la victoria ante Unión de Santa Fe pero antes dio una orden.

Central Córdoba consiguió su primera victoria en el Torneo Apertura de la Liga Profesional gracias a Michael Santos, quien fue el gran protagonista de la noche del viernes ante Unión de Santa Fe. El delantero uruguayo marcó el único gol del partido y le dio tres puntos clave al equipo de Lucas Pusineri.

La jugada decisiva tuvo un detalle particular que no pasó desapercibido. Antes de la ejecución del tiro libre, Santos tomó la iniciativa y ordenó cambiar el ejecutante. Mientras Alan Laprida se perfilaba para patear, el atacante le indicó claramente a Marco Iacobellis: “patealo vos”. La decisión fue clave.

Iacobellis ejecutó el balón con precisión y el centro cayó perfecto al área, donde Michael Santos apareció para conectar de cabeza y desatar el festejo en el Estadio Único Madre de Ciudades. El tanto no solo significó la victoria, sino también el primer gol del Ferro en el campeonato.

El uruguayo, que llegó como refuerzo en este mercado, mostró liderazgo y confianza en una acción puntual que terminó siendo determinante. Las imágenes del partido dejaron en evidencia su rol protagónico en la jugada del gol, que ya circula en redes y se volvió viral.