Gimnasia e Instituto de Córdoba se ven las caras en Mendoza

Hoy 06:19

Gimnasia de Mendoza e Instituto se enfrentarán este domingo desde las 22:15 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El cruce llega cargado de tensión: el Lobo mendocino necesita recuperarse tras una dura goleada y la continuidad de su entrenador está en duda, mientras que la Gloria buscará su primer triunfo en el certamen.

El conjunto dirigido por Ariel Broggi tuvo un arranque irregular. Debutó con una valiosa victoria 1-0 como visitante ante Central Córdoba, pero luego cayó 1-0 ante San Lorenzo en Mendoza y en la última fecha sufrió una contundente derrota 4-0 frente a Unión en Santa Fe. Ese último golpe encendió las alarmas y una nueva caída podría desencadenar la salida del DT.

Del otro lado estará Instituto, que tampoco encuentra el rumbo en este inicio de torneo. La Gloria perdió 1-0 con Vélez y 2-1 ante Platense, resultados que derivaron en la renuncia de Daniel Oldrá tras la segunda jornada. En la fecha pasada, el equipo rescató un empate agónico frente a Lanús en Alta Córdoba y ahora intentará dar el golpe en Mendoza bajo la conducción interina de Bruno Martelotto y Daniel Jiménez, mientras la dirigencia continúa la búsqueda de un nuevo entrenador.

Con ambos equipos urgidos de puntos, el duelo en el Legrotaglie aparece como un partido decisivo para el futuro inmediato de Gimnasia y una oportunidad clave para que Instituto empiece a despegar en el Apertura.

