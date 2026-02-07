En vivo: Gimnasia e Instituto de Córdoba se ven las caras en Mendoza

El Lobo y La Gloria se enfrentan con el objetivo de sumar una victoria en el Torneo Apertura.

Gimnasia de Mendoza e Instituto se enfrentarán este domingo desde las 22:15 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El cruce llega cargado de tensión: el Lobo mendocino necesita recuperarse tras una dura goleada y la continuidad de su entrenador está en duda, mientras que la Gloria buscará su primer triunfo en el certamen.

