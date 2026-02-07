Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 FEB 2026 | 27º
X
Somos Deporte

En vivo: Gimnasia e Instituto de Córdoba se ven las caras en Mendoza

El Lobo y La Gloria se enfrentan con el objetivo de sumar una victoria en el Torneo Apertura.

Hoy 22:00
Gimnasia M. Instituto

Gimnasia de Mendoza e Instituto se enfrentarán este domingo desde las 22:15 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El cruce llega cargado de tensión: el Lobo mendocino necesita recuperarse tras una dura goleada y la continuidad de su entrenador está en duda, mientras que la Gloria buscará su primer triunfo en el certamen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza Instituto Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Termas: detuvieron a la supuesta agresora de una bebé de 4 meses
  2. 2. Pagó con cheques sin fondos: atraparon a un comerciante que compró $10.000.000 en mercadería
  3. 3. Boca volvió a decepcionar fuera de casa y cayó ante Vélez en el Amalfitani
  4. 4. El tiempo para este domingo 8 de febrero en Santiago del Estero: jornada calurosa y húmeda
  5. 5. La China Suárez recordó qué pasó la última vez que revisó el celular de una de sus parejas: “No me arrepiento”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT