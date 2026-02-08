En medio de la polémica por el Indec, analistas prevén una inflación de entre 2,4% y 2,6% en enero

El dato oficial se conocerá el próximo martes y será elaborado con el sistema vigente, luego de la postergación del nuevo IPC tras la salida de Marco Lavagna.

De acuerdo a las previsiones de distintos analistas, el índice de inflación de enero, que se conocerá el próximo martes, será de entre 2,4% y 2,6%. El próximo dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) surgirá con el actual sistema de medición, luego de la postergación de la aplicación de nuevo índice tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del organismo. La realización de un nuevo IPC podría demorar entre tres y cuatro años.

Según varios economistas, el índice actual de precios al consumidor y el que tenía previsto aplicar el INDEC mostraban ligeras variaciones. De hecho Mateo Borens­tein, de la con­sul­tora Empi­ria, mencionó que en 2025 la inflación fue de 31,5% según datos oficiales y que con el sistema que iba a aplicarse, pero que no se concretó, hubiera sido de 32,4%.

La aplicación del nuevo índice tenía previsto darle una mayor ponderación a los servicios dentro de la canasta general de precios, y a futuro los aumentos en esta categoría, que incluye las tarifas de agua, gas y luz, iban a impactar en el IPC.

En los próximos días habrá un fuerte aumento de la carne, de entre el 10% y el 15%, que tendrá un duro impacto en la inflación, al igual que la suba en el precio de las verduras.

La escalada en el precio de la carne será previa a un aumento de las exportaciones, que tras el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos se espera que suba de 20.000 hasta 100.000 toneladas anuales.

De acuerdo al Gobierno, esa variable no impactará en los precios, pese a que si aumenta la exportación de carne habrá menos producto para ofrecer en el mercado interno.