San Martín: mataron a tiros a un ex policía que trabajaba como chofer de una app

La víctima, un efectivo retirado, fue atacada durante un intento de robo. Investigan el hecho.

Hoy 19:23

Un policía retirado fue asesinado a tiros en la ciudad de San Martín, Buenos Aires, durante la madrugada del sábado, cuando trabajaba como chofer de una aplicación de viajes. El crimen ocurrió en medio de un intento de robo.

La víctima fue identificada como Daniel Alejandro Benítez, de 48 años. El ataque ocurrió en la intersección de las calles El Pensamiento y Soldado Folch, donde dos delincuentes lo abordaron con fines de asalto.

Según las primeras versiones, Benítez intentó resistirse al robo mientras realizaba un viaje. En ese contexto, los agresores le dispararon y lo dejaron gravemente herido dentro de su vehículo.

Efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al lugar tras un llamado al 911 y constataron que el hombre no presentaba signos vitales.

Durante las tareas de investigación, los policías encontraron una vaina servida calibre 9 milímetros cerca del cuerpo. Dentro del auto, un Fiat Cronos rojo, hallaron una segunda vaina del mismo calibre.

Además, los peritos secuestraron el vehículo, las vainas y una pistola 9 mm marca Zoraki, con el cargador sin municiones, que quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la UFI N.º 1 del Departamento Judicial San Martín, que investiga el hecho como homicidio e intenta identificar a los autores del crimen.

Hasta el momento, no se informaron detenciones y los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el ataque.