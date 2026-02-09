La alarmante estadística de Boca jugando como visitante generó una fuerte decisión de Úbeda

El equipo Xeneize perdió 2-1 con Vélez y acrecentó un número preocupante cuando sale de La Bombonera.

Hoy 14:16

Boca volvió a tropezar fuera de casa y la estadística como visitante enciende las alarmas. El Xeneize perdió 2-1 ante Vélez en el estadio José Amalfitani y alcanzó su décima novena derrota como visitante en los últimos dos años, un dato que genera preocupación en el cuerpo técnico y en los hinchas.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda cayó ante el Fortín, conducido por Guillermo Barros Schelotto, con un doblete de Matías Pellegrini. La derrota no solo le impidió a Boca convertirse en único líder de la Zona A, sino que además lo dejó sin victorias fuera de La Bombonera en este Torneo Apertura, donde suma seis puntos y se ubica en la quinta posición.

El presente visitante del Xeneize es alarmante. Desde la caída 2-1 ante Lanús el 18 de febrero de 2024 en el estadio Néstor Díaz Pérez, Boca disputó 43 partidos fuera de casa y apenas cosechó el 37 por ciento de los puntos en juego. En ese período, perdió 19 encuentros, empató 12 y ganó 12.

El último triunfo como visitante se remonta al 2 de noviembre, cuando Boca venció 2-1 a Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura. El próximo compromiso fuera de casa será el miércoles 3 de marzo, desde las 21 horas, ante Lanús, por la séptima fecha del Apertura.

Tras la derrota en Liniers, Úbeda dio marcha atrás y tomó una decisión fuerte. El entrenador canceló el día libre previsto para este lunes y dispuso entrenamiento por la tarde, disconforme con el rendimiento del equipo. La medida apunta a preparar el duelo del domingo a las 19.30 frente a Platense, en La Bombonera.

En paralelo, Boca sigue atento al mercado. El club aguarda una definición en la negociación por el delantero colombiano de Estudiantes de La Plata, Edwuin Cetré, con quien habría un acuerdo de palabra para que se convierta en nuevo refuerzo del Xeneize.