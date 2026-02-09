La Cámara de Diputados conformará siete comisiones para tratar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

El oficialismo necesita el dictamen para tratar el jueves el Régimen Penal Juvenil.

Hoy 18:05

La Cámara de Diputados constituirá este martes siete comisiones que deberán tratar el temario incluido en las sesiones extraordinarias, cuyos proyectos centrales son la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, había anticipado la semana pasada a los bloques que se iban a conformar siete comisiones, y pidió que envíen los nombres a cada bloque.

El oficialismo quiere debatir el próximo jueves el Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, pero para lograr su objetivo necesita el dictamen del plenario de cuatro comisiones.

Se trata de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia, y Familia, Niñez y Juventudes, por lo cual se debe completar el armado de estos dos últimos organismos que se efectuará mañana.

El cronograma arrancará a las 10 con la comisión de Familia, Niñez y Juventudes, donde la Libertad Avanza tendrá 13 de los 31 miembros, Unión por la Patria, 11, 2 Provincias Unidas, 3, 1 Encuentro Federal, 2 del PRO, 1 UCR y 1 Innovación Federal.

Cómo sigue

A las 11 le tocará el turno a la Comisión de Justicia, que podría ser presidida por el libertario Sebastián Pareja y un dirigente muy cercano a Karina Milei, según informaron fuentes parlamentarias.

Esa comisión también el oficialismo tendrá la primera minoría con 13 de los 31 miembros; UxP 11; el PRO dos; la UCR uno; Provincias Unidas tres e Innovación Federal uno.

Al mediodía se conformará la comisión de Asuntos Constitucionales que seguirá presidida por el santafesino libertario Nicolás Mayoraz y que deberá evaluar el tratado internacional con Estados Unidos, que aún no fue girado a la Cámara de Diputados.

A las 13 se compondrá la Comisión de Legislación del Trabajo que tendrá un rol clave ya que deberá tratar el proyecto de reforma laboral que debatirá este miércoles el Senado.

En ese organismo, el oficialismo tendrá 13 miembros y UxP 11. El peronismo decidió incluir en ese organismo a todos los sindicalistas que tiene en su bancada así como al abogado laborista Hugo Moyano (h), y donde además tendrá un lugar el diputado de izquierda Néstor Pitrola.

Otra comisión que se armará será la de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, que debe tratar la ley de Glaciares, y allí el oficialismo puede ceder ese lugar a la catamarqueña Fernanda Avila, como parte de los acuerdos con el gobernador de esa provincia, Raúl Jalil, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

También se armarán las comisiones de Relaciones Exteriores y de Mercosur, que debe tratar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.