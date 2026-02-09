Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 FEB 2026 | 27º
X
Locales

Santiago del Estero se prende fuego: la sensación térmica superó los 48° y hay alerta por tormentas fuertes

A las 18 de este lunes, la provincia vivió una de las jornadas más agobiantes del verano, con una sensación térmica de 48,3°.

Hoy 18:18

A las 18 horas de este lunes, Santiago del Estero atravesó un escenario sofocante que convirtió a la ciudad en un verdadero horno a cielo abierto. Aunque la temperatura real alcanzó los 36°, la sensación térmica escaló hasta los 48,3°, de acuerdo a los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en lo que fue uno de los picos más extremos del actual verano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La combinación de altas temperaturas, humedad elevada y escasa circulación de aire generó condiciones prácticamente insoportables durante la tarde, con calles semivacías y un uso intensivo de sistemas de refrigeración.

En este contexto, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica. Para la noche de este lunes, se mantiene un 70% de probabilidades de tormentas fuertes, algunas de las cuales podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Para el martes, el organismo nacional anticipa una temperatura máxima de 34°, con un panorama que seguirá siendo inestable. Las tormentas podrían continuar durante la madrugada, manteniendo elevados los niveles de humedad y un alivio térmico limitado.

TEMAS SMN Calor Alerta Meteorológico en Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Brutal ataque familiar: dos hermanas golpearon a su madre y le sacaron dinero para drogarse
  2. 2. Cayó el jefe de la subcomisaría de Malbrán por una presunta estafa millonaria con ganado vacuno
  3. 3. El tiempo para este lunes 9 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 34° de máxima y fuertes tormentas para la noche
  4. 4. Se negó a pagar “peaje” y un trapito le destrozó el auto a la salida de un partido de fútbol
  5. 5. Trump apuntó contra Bad Bunny por su show en el Super Bowl: “Es una bofetada a nuestro país”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT