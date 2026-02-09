Santiago del Estero se prende fuego: la sensación térmica superó los 48° y hay alerta por tormentas fuertes

A las 18 de este lunes, la provincia vivió una de las jornadas más agobiantes del verano, con una sensación térmica de 48,3°.

Hoy 18:18

A las 18 horas de este lunes, Santiago del Estero atravesó un escenario sofocante que convirtió a la ciudad en un verdadero horno a cielo abierto. Aunque la temperatura real alcanzó los 36°, la sensación térmica escaló hasta los 48,3°, de acuerdo a los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en lo que fue uno de los picos más extremos del actual verano.

La combinación de altas temperaturas, humedad elevada y escasa circulación de aire generó condiciones prácticamente insoportables durante la tarde, con calles semivacías y un uso intensivo de sistemas de refrigeración.

En este contexto, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica. Para la noche de este lunes, se mantiene un 70% de probabilidades de tormentas fuertes, algunas de las cuales podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Para el martes, el organismo nacional anticipa una temperatura máxima de 34°, con un panorama que seguirá siendo inestable. Las tormentas podrían continuar durante la madrugada, manteniendo elevados los niveles de humedad y un alivio térmico limitado.