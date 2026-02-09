Gran convocatoria de público en la tercera velada del ciclo Clodomira Activa

El próximo domingo 15 se realizará la cuarta y velada del ciclo de verano 2026, con una nueva propuesta artística para los vecinos.

Miles de vecinos se congregaron la noche del domingo en torno a Centro Cultural La Estación, para disfrutar de una nueva velada del ciclo de verano Clodomira Activa, evento que contó con la presencia del intendente Daniel Ruiz, quien destacó el éxito de la propuesta impulsada a través de la Dirección de Cultura y con la participación de instituciones intermedias, comunidades barriales y artistas locales.

Este espacio se consolidó en el calendario de eventos de cada temporada veraniega, con la presencia de emprendedores locales de distintos rubros, feriantes y comerciantes que celebran la iniciativa que moviliza sus economías.

Los vecinos pudieron participar de cada una de las propuestas, como las clases de zumba al aire libre, a cargo de la profesora Rocío Zabala. Además de un amplio despliegue de los bailarines de la Academia de Folclore Corazón Santiagueño.

También se presentaron en el escenario Gaby Majin y La Ke Suena, que hicieron bailar a grandes y chicos en este espacio ubicado en el microcentro clodomirense, frente a la vieja estación de trenes que se convirtió en emblema de la ciudad.

El intendente Daniel Ruiz destacó el trabajo de los responsables de la organización del programa Clodomira Activa y de todas las áreas involucradas en su puesta en marcha, como también felicitó a los vecinos por su acompañamiento que permite fortalecer el vínculo entre las familias y como comunidad.

