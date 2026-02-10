Independiente dio pelea pero volvió a tropezar en su visita a Salta Basket

El elenco santiagueño perdió por 105-99 fuera de casa y sigue sin levantar cabeza en la Liga Argentina.

Hoy 23:37

Independiente BBC volvió a tropezar en la Liga Argentina de Básquet al caer como visitante frente a Salta Basket. En un partido de alto goleo, Los Infernales se impusieron por 105-99, pese a la resistencia del elenco santiagueño, que dio pelea hasta el cierre.

El conjunto dirigido por Fernando Rivero contó con grandes actuaciones individuales, pero no le alcanzó para torcer la historia. Amicucci y Julien fueron los máximos anotadores con 26 puntos cada uno, mientras que Guillermo Aliende aportó 18 unidades. Sin embargo, las falencias defensivas volvieron a pesar en momentos clave.

Con esta nueva derrota, el equipo santiagueño profundiza su irregularidad y queda con un récord de 9 victorias y 15 derrotas, alejándose de los puestos de privilegio en la competencia. La necesidad de sumar se vuelve cada vez más urgente en la recta decisiva de la fase regular.

Del otro lado, Salta Basket ratificó su buen presente y alcanzó un balance de 13 triunfos y 8 caídas, consolidándose como uno de los protagonistas de la temporada.

Ahora, Independiente BBC deberá cambiar rápidamente el chip y enfocarse en el compromiso del domingo ante Comunicaciones, donde buscará retomar la senda del triunfo y recuperar confianza en la Liga Argentina.